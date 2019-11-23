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Anasayfa > Yazarlar > Goldenpass tek
Goldenpass tek ERGUN ONARIR Goldenpass tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.11.2019, 00:00

1.AYAK: 5 şartlı yarışta Gümüşkesen, Merih, Sonemir ve İzmir'den hazır giden Sinyor birincilik adaylarım. Berkalp sürprizde.
2.AYAK: Maiden yarışta El Kızı, Perfect Balance, Oğlum Kürşad, Bahariko ve Jimmy Jib birinciliğe daha yakın taylar. Baba Aron ve Coşku geniş oynayanlara.
3.AYAK: 16 handikap kapışmasında Zazahasan, Asteroid, Pexuss ve Günbike öncelikli isimler. Güldürgüldür daha sonra.
4.AYAK: İngilizlerin yamaklara ait 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Goldenpass'ın kolay kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Çakalınoğlu, Airman ve Mister Ra öne çıkan taylar. Ilsa In Versailles yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: 3 şartlı yarışta Free Turks, Lobo Negro ve Ersel çekişmesine Mühendis de katılabilir.

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