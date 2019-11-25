1.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını kalabalık tutalım. Ergüçlü, Bestekar, Sinoplu Merve, Aslansoylu, Ulubeyi ve Ayliz öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Dişi taylarda Dökerliz, Powerbank, Madam Chernobyl, Power Of Angels, ve White Power kapışmasını izleyeceğiz. Danielas Daughter ve Stronger daha sonra.

3.AYAK: 3 şartlı yarışta Headway, Gaudi ve Resurrection öncelikli isimler. Büyük Ajiba yeri olanlara.

4.AYAK: Dişi tayların yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dilimyandı'nın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Beyond Redemption ve Angeletta arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Serdengeçer, Kainatım, Kutluşahım ve Oğulcanım birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.

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