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Anasayfa > Yazarlar > Dilimyandı şanslı
Dilimyandı şanslı ERGUN ONARIR Dilimyandı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.11.2019, 00:00
1.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışını kalabalık tutalım. Ergüçlü, Bestekar, Sinoplu Merve, Aslansoylu, Ulubeyi ve Ayliz öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Dişi taylarda Dökerliz, Powerbank, Madam Chernobyl, Power Of Angels, ve White Power kapışmasını izleyeceğiz. Danielas Daughter ve Stronger daha sonra.
3.AYAK: 3 şartlı yarışta Headway, Gaudi ve Resurrection öncelikli isimler. Büyük Ajiba yeri olanlara.
4.AYAK: Dişi tayların yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dilimyandı'nın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışında Beyond Redemption ve Angeletta arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Serdengeçer, Kainatım, Kutluşahım ve Oğulcanım birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar.
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