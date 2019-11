1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Take My Heart, İstanbul Ateşi, Seda Kızım, Cesur Caüfe ve Best Master birinciliğe daha yakın taylar. Derbentli sürprizde.

2.AYAK: Arapların mukavemet koşusunda Egenin Aslanı, Özçocuk, Asi Kalp, Uğursel, Lüleburgaz ve Eseralp arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışında Gürsoyhan ve Güçlü Kız birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: "Öğretmenler Günü" koşusunu formunun zirvesindeki Kardeşcan'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Demirnur, Rock And Roll, Waltz Goes On ve Bamboleo öne çıkan taylar. Drina ve Citron yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Kings Day, Babi ve Bennato çekişmesine Little Sun da katılabilir.