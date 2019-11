1.AYAK: İngilizlerde War Reason, Run For The Sun, Jak Vjetar, Körebe, Turkish Ransom ve yağmur bekleyen Değerli birincilik adaylarım. Safir Kız sürprizde.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Alsinem, Sevgikız, Duygu Seli ve Milacan öne çıkan taylar.

3.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Kara Dere'nin kolay kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 2 yaşlı taylarda Kuzey Yağmuru ve King Of Utkun ayrımsız yazılmalı. Yuda Benhur geniş oynayanlarca dikkate alınmalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Miss Gölcük, Pufuduk, Kızımraziye, Narkız ve Özmahide birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Yamaklara ait kapanış koşusunda Gür Khan, Kanbedri ve My Big Boy kapışmasını izleyeceğiz. Babi ve Big Dadaş sürprizcilere.