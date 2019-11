1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap yarışında Kara Hisar, Doyoun Hearted, You Never Know ve Obrada öncelikli isimler. Eren Efendi ve Over Clouds yeri olanlara.

2.AYAK: Dişi tayların 14 handikap kapışmasında Denizyıldızı, Türknur, Cool Image, Fresh Yourself, Sweeti Beryl ve Cherleader Effect arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu yükselten Canımbabam'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Robin Son ve Şirin Oğlu öne çıkıyor. Nevzat Dede de imkanı olanlarca düşünülmeli.

5.AYAK: "Tufan" koşusunda Bombacan, Amankaya ve Bütünay birinciliğe daha yakın isimler.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Hasfırtına, İlkkurşun, Miss Dadaş, Perfect Leo ve Wonderfull arasında düğüm çözülür.