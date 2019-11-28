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Anasayfa > Yazarlar > Canımbabam tek
Canımbabam tek ERGUN ONARIR Canımbabam tek ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 28.11.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 22 handikap yarışında Kara Hisar, Doyoun Hearted, You Never Know ve Obrada öncelikli isimler. Eren Efendi ve Over Clouds yeri olanlara.
2.AYAK: Dişi tayların 14 handikap kapışmasında Denizyıldızı, Türknur, Cool Image, Fresh Yourself, Sweeti Beryl ve Cherleader Effect arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu yükselten Canımbabam'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: İlk kez piste çıkan taylarda Robin Son ve Şirin Oğlu öne çıkıyor. Nevzat Dede de imkanı olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: "Tufan" koşusunda Bombacan, Amankaya ve Bütünay birinciliğe daha yakın isimler.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Hasfırtına, İlkkurşun, Miss Dadaş, Perfect Leo ve Wonderfull arasında düğüm çözülür.

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