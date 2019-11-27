  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Bu kez Prokopi
Bu kez Prokopi ERGUN ONARIR Bu kez Prokopi ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.11.2019, 00:00

1.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Aly Wins, Hayal Tufanı, Flash Forward ve Szigetvar birinciliğe daha yakın taylar. Trevi Fountain ve Yahyahan sürpriz.
2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Heycanlı, Şpildat ve Proxy öncelikli isimler. Lualua yeri olanlarca işaretlenmeli.
3 AYAK: Maiden yarışta Özümasya, Aygönül, Banu renses ve Çiğdem Çiçeği çekişmesine Proxy de katılabilir.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışını hazırlıkları sıkı tutulan Prokopi'nin jokeye Halis Karataş'la birinciliğe uzanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Dişi İngilizlerde Dakota, Dear Molly ve Honey Ryder arasında birincilik paylaşılır.
6.AYAK: Arapların kapanış koşu sunda Ustaoğlu, Şahinsemih, Acıdilli Fatih, Surşahini ve Mavra arasında kazanan belirlenir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN