1.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Aly Wins, Hayal Tufanı, Flash Forward ve Szigetvar birinciliğe daha yakın taylar. Trevi Fountain ve Yahyahan sürpriz.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap kapışmasında Heycanlı, Şpildat ve Proxy öncelikli isimler. Lualua yeri olanlarca işaretlenmeli.

3 AYAK: Maiden yarışta Özümasya, Aygönül, Banu renses ve Çiğdem Çiçeği çekişmesine Proxy de katılabilir.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışını hazırlıkları sıkı tutulan Prokopi'nin jokeye Halis Karataş'la birinciliğe uzanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Dişi İngilizlerde Dakota, Dear Molly ve Honey Ryder arasında birincilik paylaşılır.

6.AYAK: Arapların kapanış koşu sunda Ustaoğlu, Şahinsemih, Acıdilli Fatih, Surşahini ve Mavra arasında kazanan belirlenir.