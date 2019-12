The Last Lion

1.AYAK: Arapların kısa mesafe 17 handikap yarışında Ulubatur, Zeki Dayı ve Kral Artur öncelikli isimler.

Özpar ve Şahin Tepesi yeri olanlara.

2.AYAK: 4 şartlı yarışta Rubuco, Mühendis, Free Turks, Canoğlum, Maicon ve Mugsy kapışmasını izleyeceğiz. Lobo Negro ve World Fast geniş oynayanlara.

3.AYAK: Maiden yarışta Kingdom Of Fire, George Best, Bozdağ Beyi ve Filandoz birinciliğe daha yakın taylar.

4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Kamus, Hopa Şahı, Miranbey, Ayliz ve Kapaklıcan birincilik adaylarım.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren The Last Lion'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Nippon favorim. İyi durumuyla Okinawa da iddialı. Bol şans.