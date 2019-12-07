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Anasayfa > Yazarlar > The Last Lion
The Last Lion ERGUN ONARIR The Last Lion ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların kısa mesafe 17 handikap yarışında Ulubatur, Zeki Dayı ve Kral Artur öncelikli isimler.
Özpar ve Şahin Tepesi yeri olanlara.
2.AYAK: 4 şartlı yarışta Rubuco, Mühendis, Free Turks, Canoğlum, Maicon ve Mugsy kapışmasını izleyeceğiz. Lobo Negro ve World Fast geniş oynayanlara.
3.AYAK: Maiden yarışta Kingdom Of Fire, George Best, Bozdağ Beyi ve Filandoz birinciliğe daha yakın taylar.
4.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Kamus, Hopa Şahı, Miranbey, Ayliz ve Kapaklıcan birincilik adaylarım.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren The Last Lion'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
6.AYAK: Dişilerin kapanış koşusunda Nippon favorim. İyi durumuyla Okinawa da iddialı. Bol şans.

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