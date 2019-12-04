1.AYAK: Dişilerin 15 handikap kapışmasında Lady Maya, Lady Of Parthenia, Bazillion, Jabel, Treacherous ve Loliş birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Maiden yarışta Karabahçeli, Terapist, Özümasya ve Rodriguez birinciliğe daha yakın taylar. Egehan sürprizde.
3.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Magic Bullet favorim.
Doğa Kanunu ve Empire Son ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.
4.AYAK: Arapların "Albatur" koşusunda Mavidalga, Batmanaslanı, Fatih Ağa, Gümbürgümbür ve Taliphan kapışması yaşanacak.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Baypatron'un kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki mukavemet yarışında Akdamar ve Şahcan ayrımsız kuponlarda yer almalı.