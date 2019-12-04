1.AYAK: Dişilerin 15 handikap kapışmasında Lady Maya, Lady Of Parthenia, Bazillion, Jabel, Treacherous ve Loliş birinciliğe daha yakın taylar.

2.AYAK: Maiden yarışta Karabahçeli, Terapist, Özümasya ve Rodriguez birinciliğe daha yakın taylar. Egehan sürprizde.

3.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Magic Bullet favorim.

Doğa Kanunu ve Empire Son ihmale gelmeyecek sert rakiplerdir.

4.AYAK: Arapların "Albatur" koşusunda Mavidalga, Batmanaslanı, Fatih Ağa, Gümbürgümbür ve Taliphan kapışması yaşanacak.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Baypatron'un kolay kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki mukavemet yarışında Akdamar ve Şahcan ayrımsız kuponlarda yer almalı.