  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Runner Sun şanslı
Runner Sun şanslı ERGUN ONARIR Runner Sun şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının maiden satış koşusunda Son Fırtına, Pufuduk, Hürkansoy, Kızımraziye, Jetstar birincilik adaylarım.
2.AYAK: Arapların orta mesafe 4 şartlı yarışında Saraybosna ve Maruf Tay birlikte düşünülmeli.
3.AYAK: İngilizlerin "Aytudor" koşusu denk güçlerin kapışması şeklinde geçmeye aday. Arkansas Soul, Seventh Sense, Win The West, İpekkız ve Baydöker öncelikli tercihlerim.
4.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Runner Sun'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Sultanhan, Güldidem ve Canözgü öne çıkan isimler.
6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda Sacred Zenyetta, Icefall, Asdoper ve Bosnalı Kız arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN