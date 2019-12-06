1.AYAK: Arap taylarının maiden satış koşusunda Son Fırtına, Pufuduk, Hürkansoy, Kızımraziye, Jetstar birincilik adaylarım.

2.AYAK: Arapların orta mesafe 4 şartlı yarışında Saraybosna ve Maruf Tay birlikte düşünülmeli.

3.AYAK: İngilizlerin "Aytudor" koşusu denk güçlerin kapışması şeklinde geçmeye aday. Arkansas Soul, Seventh Sense, Win The West, İpekkız ve Baydöker öncelikli tercihlerim.

4.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu geliştiren Runner Sun'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Uzun mesafeli 15 handikap kapışmasında Sultanhan, Güldidem ve Canözgü öne çıkan isimler.

6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda Sacred Zenyetta, Icefall, Asdoper ve Bosnalı Kız arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.