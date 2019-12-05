1.AYAK: Arapların orta mesafeli 15 handikap çekişmesinde Tumbulağam, Alesta ve Mehmetzade öne çıkan taylar. Haskaraca ve Karavaş yeri olanlarca işaretlenmeli.

2.AYAK: İngilizlerde Bennato, Congenial Son, Pettit Blue ve Yahyahan öncelikli isimler. Kırcaali, Tek Dadaş ve Lord Of Time sürpriz yapabilir.

3.AYAK: Maiden yarışta Fool Hardy. Dembe, Kick Colleen ve Mestan Efe birincilik mücadelesi verecek taylar.

4.AYAK: Arapların "Bodrum" koşusunda Arslan Turbo, Özerdinç ve Göldem arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Demirnur'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda Miss Dadaş, Hazelnut, Bana, Sweetie Beryl ve Türknur öncelikli isimler. İyi şanslar.