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Anasayfa > Yazarlar > O Bir Reis şanslı
O Bir Reis şanslı ERGUN ONARIR O Bir Reis şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03.12.2019, 00:00

1.AYAK: 4 yaşlı Arapların sürat yarışında Kara Atik, Altınonur, Asteroid, Tasarımcı ve Demirşimşeği öncelikli isimler. Kılavuzağası sürprizde.
2.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Afbri, Karma Felsefesi, Prenses Golda, Şüşü, Lady Snow ve Türkmen Kızı öne çıkan taylar.
3.AYAK: Maiden yarışta Fast Fantastic, Blacksivo ve Oğlum Meriç birincilik adaylarım.
Yıldızlı Aslan yeri olanlara.
4.AYAK: 2 yaşlı taylarda Kara Duman, Legioner, Kerem Eyle ve Deli Tahir öncelikle yazılmalı. Zaldır ve Bay Bay Hepiniz geniş oynayanlara.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Kanekonun Oğlu ve Taluzek birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Kapanıştaki Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan O Bir Reis'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar

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