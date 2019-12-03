1.AYAK: 4 yaşlı Arapların sürat yarışında Kara Atik, Altınonur, Asteroid, Tasarımcı ve Demirşimşeği öncelikli isimler. Kılavuzağası sürprizde.

2.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Afbri, Karma Felsefesi, Prenses Golda, Şüşü, Lady Snow ve Türkmen Kızı öne çıkan taylar.

3.AYAK: Maiden yarışta Fast Fantastic, Blacksivo ve Oğlum Meriç birincilik adaylarım.

Yıldızlı Aslan yeri olanlara.

4.AYAK: 2 yaşlı taylarda Kara Duman, Legioner, Kerem Eyle ve Deli Tahir öncelikle yazılmalı. Zaldır ve Bay Bay Hepiniz geniş oynayanlara.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Kanekonun Oğlu ve Taluzek birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Kapanıştaki Arap taylarının 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan O Bir Reis'in kazanmasını bekliyorum. İyi şanslar