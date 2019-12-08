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Anasayfa > Yazarlar > Innovation şanslı
Innovation şanslı ERGUN ONARIR Innovation şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Biçeroğlu, Canyoldaş, Frenkli Ateşi birinciliğe yakın isimler.
Rüzgarberk ve Abher yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışını kalabalık tutalım. Eslem Sultan, Esmergöz, Orki, Benli Sultan, Ateşdansı birincilik adaylarım. Selinika sürprizde.
3.AYAK: Maiden yarışta Talantay ve Hovarda öne çıkan taylar.
Güvenemeyenler Uçan Arslan ve Öztaylan'a şans tanısınlar.
4.AYAK: 2 yaşlıların kısa vade 9 yarışında Florida Coast, Look Star ve Steel Brothers öne çıkan taylar.
5.AYAK: Tayların kısa vade yarışını formunu geliştiren Innovation'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 3şartlı yarışta Power Off, Pamuk Baba, Frighten ve Harputlunun Oğlu arasında kazanan belirlenir. Bol şanslar.

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