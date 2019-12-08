1.AYAK: Arapların 14 handikap yarışında Biçeroğlu, Canyoldaş, Frenkli Ateşi birinciliğe yakın isimler.

Rüzgarberk ve Abher yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışını kalabalık tutalım. Eslem Sultan, Esmergöz, Orki, Benli Sultan, Ateşdansı birincilik adaylarım. Selinika sürprizde.

3.AYAK: Maiden yarışta Talantay ve Hovarda öne çıkan taylar.

Güvenemeyenler Uçan Arslan ve Öztaylan'a şans tanısınlar.

4.AYAK: 2 yaşlıların kısa vade 9 yarışında Florida Coast, Look Star ve Steel Brothers öne çıkan taylar.

5.AYAK: Tayların kısa vade yarışını formunu geliştiren Innovation'un kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 3şartlı yarışta Power Off, Pamuk Baba, Frighten ve Harputlunun Oğlu arasında kazanan belirlenir. Bol şanslar.