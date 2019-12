1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Bamboleo, Derbentli, Best Master, Spring Al ve Sakeena birincilğe daha yakın taylar.

2.AYAK: 21 han dikap yarışında Efeberk, Bombacan, Arbedaş ve Kral Artur öncelikli isimler. Vanlımaho, Özerdinç, Kelemer ve Bütünay geniş oynayanlara.

3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını istim üzerindeki Gürsoyhan'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışında favorim Starry Night. İyi durumunu koruyan Değirmendere Beyi de ihmale gelmez.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışı kalabalık tutalım. Take My Heart, Name Of The Rose, Drina, Lady Sacrifice, Domates ve Rock And Roll birincilik adaylarım.

6.AYAK: Yamakların yarışında King's Day, Mctamer ve Spring Break birinciliğe daha yakın isimler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın