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Anasayfa > Yazarlar > Gürsoyhan şanslı
Gürsoyhan şanslı ERGUN ONARIR Gürsoyhan şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.12.2019, 00:00
1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Bamboleo, Derbentli, Best Master, Spring Al ve Sakeena birincilğe daha yakın taylar.
2.AYAK: 21 han dikap yarışında Efeberk, Bombacan, Arbedaş ve Kral Artur öncelikli isimler. Vanlımaho, Özerdinç, Kelemer ve Bütünay geniş oynayanlara.
3.AYAK: İngilizlerin kısa vade yarışını istim üzerindeki Gürsoyhan'ın kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışında favorim Starry Night. İyi durumunu koruyan Değirmendere Beyi de ihmale gelmez.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışı kalabalık tutalım. Take My Heart, Name Of The Rose, Drina, Lady Sacrifice, Domates ve Rock And Roll birincilik adaylarım.
6.AYAK: Yamakların yarışında King's Day, Mctamer ve Spring Break birinciliğe daha yakın isimler.
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