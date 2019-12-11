1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 22 handikap kapışmasında Afacan, Şenhan, Özekan, Rusdamat ve Acıdilli Fatih birincilik adaylarım.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Nevriye Hanım, Dağnergisi, Elenaz, Küçük Tunca, Nakışın Kızı ve Karabahçe Güzeli birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Bir solukta bitiverecek 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Harput Rüzgarı'nın kolay kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların yarışını kapatmak gerekir. Steel Man, Mr Nosody, Charlatan ve Senara Acero öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Gökçe Hatun, Defneciğim ve Özümasya öne çıkan taylar. Sürsoylum ve Luna Dancer yeri olanlara, 6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta favorim Akdamar. İyi durumuyla Şahcan sert rakip olur.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın