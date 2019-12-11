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Anasayfa > Yazarlar > Harput Rüzgarı
Harput Rüzgarı ERGUN ONARIR Harput Rüzgarı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.12.2019, 00:00
1.AYAK: Arapların uzun mesafeli 22 handikap kapışmasında Afacan, Şenhan, Özekan, Rusdamat ve Acıdilli Fatih birincilik adaylarım.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Nevriye Hanım, Dağnergisi, Elenaz, Küçük Tunca, Nakışın Kızı ve Karabahçe Güzeli birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Bir solukta bitiverecek 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Harput Rüzgarı'nın kolay kazanmasını bekliyorum.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların yarışını kapatmak gerekir. Steel Man, Mr Nosody, Charlatan ve Senara Acero öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Gökçe Hatun, Defneciğim ve Özümasya öne çıkan taylar. Sürsoylum ve Luna Dancer yeri olanlara, 6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta favorim Akdamar. İyi durumuyla Şahcan sert rakip olur.
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