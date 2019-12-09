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Bestekar şanslı ERGUN ONARIR Bestekar şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.12.2019, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 16 handikap kapışmasında Archie, Rinaldo, Kızıl Dev, Oğlum Barış ve Alidev öne çıkıyor. Single Car ve Eyüpşah yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Araplarda Karaşövalye, Mazlumzülfikar, Serdengeçer, Asi Kalp ve Veliahtım arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Sürat yarışında Kunta Kinte, Özgar Reis ve Honorable öne çıkan taylar. Dokuzağaç sürpriz.
4.AYAK: 5 şartlı yarışta Angel Horse tek bile yazılabilir. Formunu iyileştiren Obrada ihmale gelmez.
5.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışını istim üstürndeki Bestekar'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
6.AYAK: Dişi tayların kapanış koşusunda Miss Gölcük, Buzlukızım, Milacan ve Dondurmacı öncelikli isimler. Güzel Tutku ve Olgun kız geniş oynayanlara. İyi şanslar.
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