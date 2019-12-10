1.AYAK: 2 yaşlı tayların 4 şartlı yarışında Koca Hatun, John Coffey ve Deli Tahir öncelikli isimler.
Storm Falcon daha sonra.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Dream Fairy, Jessamine, Allora, Reina De Diamentes, Şüşü ve Daylight iddialı isimler.
3.AYAK: Maiden yarışta Gel Gayrı, Kudrethanım, Neslitan, Öz Nuray ve Remziye Sultan birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: "Pozantı Belediyesi" koşusunda Çelikkalkan, Yoldaşhan, Bay Emir ve Domaniç arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Vantablack'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Star Scream ve Hesperos ayrımsız yazılmalı. Kozbeyi yeri olanlarca işaretlenmeli. Bol şans.