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Anasayfa > Yazarlar > Vantablack şanslı
Vantablack şanslı ERGUN ONARIR Vantablack şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 10.12.2019, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı tayların 4 şartlı yarışında Koca Hatun, John Coffey ve Deli Tahir öncelikli isimler.
Storm Falcon daha sonra.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 15 handikap kapışmasında Dream Fairy, Jessamine, Allora, Reina De Diamentes, Şüşü ve Daylight iddialı isimler.
3.AYAK: Maiden yarışta Gel Gayrı, Kudrethanım, Neslitan, Öz Nuray ve Remziye Sultan birincilik mücadelesi verecek taylar.
4.AYAK: "Pozantı Belediyesi" koşusunda Çelikkalkan, Yoldaşhan, Bay Emir ve Domaniç arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Kısa vade yarışı formunu üst düzeye taşıyan Vantablack'ın kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Star Scream ve Hesperos ayrımsız yazılmalı. Kozbeyi yeri olanlarca işaretlenmeli. Bol şans.
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