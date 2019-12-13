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Nif Dağı şanslı ERGUN ONARIR Nif Dağı şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 13.12.2019, 00:00
1.AYAK: 2 yaşlı tayların 5 şartlı yarışında Asdoper, Bosnalı Kız, Firdes Tay, She Is My Baby ve Çakırın Kızı birinciliğe yakın isimler.
2.AYAK: Arapların uzun mesafeli 14 handikap yarışında Hasan Abi, Ertecimer, Serdengeçer ve Uçan karaca öncelikli isimler. Sultanbatur, Özçocuk ve Onur geniş oynayanlara.
3.AYAK: Dişi Arap taylarının maiden yarışında Özmahide, Asle Pesetme ve Gerekçeli öne çıkıyor.
Sevgikız sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: Yamakların yarışında Kafadar, Kışlalı ve Manilya arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: 2 yaşlı tayların 14 handikap yarışında Nif Dağı birinciliğin en güçlü adayı. Tek yazılabilir.
6.AYAK: İngilizlerin kapanıştaki 4 şartlı yarışındaMy Big Boy, Kupalım, Dymaxion ve Big Farrier birincilik adaylarım. İyi şanslar.
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