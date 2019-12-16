1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Delal Sultan, Miss Champion, Seda Kızım, Kar Tanesi ve Real North birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Arapların 17 handikap yarışında Çetinsu, Keleşhan, Hızlı Asiye ve Urla Destanı öncelikli isimler. Gergin, Şimşekkral ve Canım Mira geniş oynayanlara.
3.AYAK: Formunu geliştiren Set Me Loose'nin maidenden çıkmasını bekliyorum.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların kısa vade yarışında Bratislava ve Kuzey Yağmuru ayrımsız yazılmalı. Mavi Çocuk ve Kick Colleen yeri olanlarca düşünülmeli.
5.AYAK: Arap taylarının 14 handikapında Karaçetin, Cevahirtay, Süslü Hanım, Atlıbey, Babürbey ve Cesurhalim arasında düğüm çözülür
6.AYAK: Kapanışta Arpello, White Water, Tinemis ve Green Gift öne çıkıyor. Last May Girl sürprizde.