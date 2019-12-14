Giriş Tarihi: 14.12.2019, 00:00
1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shauri, Performante, Elika ve Champagne öne çıkan taylar. İncibebek ve Quattro Girl yeri olanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Dakota, Molto Bene, Bathseba ve Miss Perfect öncelikli isimler.
Flamboyant, Green Valley ve Summer Pictures geniş oynayanlara.
3.AYAK: 2 yaşlıların kupa mücadelesinde Prokopi, Winner Man ve Zabun kapışması kazananı belirler.
4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Budakhan'ın kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Via Veneto, Aragona, Awareness, El Kızı ve Ark Royal daha şanslı taylar. Tatlı Bahar sürprizde.
6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikapta Sülünbike, Aydereağası ve Balalayka arasında düğüm çözülür.
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