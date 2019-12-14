1.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Shauri, Performante, Elika ve Champagne öne çıkan taylar. İncibebek ve Quattro Girl yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Uzun mesafeli 16 handikapta Dakota, Molto Bene, Bathseba ve Miss Perfect öncelikli isimler.

Flamboyant, Green Valley ve Summer Pictures geniş oynayanlara.

3.AYAK: 2 yaşlıların kupa mücadelesinde Prokopi, Winner Man ve Zabun kapışması kazananı belirler.

4.AYAK: Arapların uzun mesafeli 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Budakhan'ın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Via Veneto, Aragona, Awareness, El Kızı ve Ark Royal daha şanslı taylar. Tatlı Bahar sürprizde.

6.AYAK: Kapanıştaki 15 handikapta Sülünbike, Aydereağası ve Balalayka arasında düğüm çözülür.

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