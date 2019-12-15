1.AYAK: 2 yaşlıların maiden yarışında Wellborn, Şirin Oğlu, Criminal, Neos ve Trojen Fly öne çıkan taylar. Speed Force ve Acorn yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının 4 şartlı yarışında Egemenbey, Kara Dere, Demirbars ve Şifne Efesi arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışı istim üstündeki Hasfırtına'nın kolay kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Tayların grup 3 yarışında Kardeşcan ve Baş Hükümdar ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Mestan Efe, Folkart Society ve Dembe birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusu sürprize açık. Wonderfull, Sweetie Beryl, Cool Image, Lady Yağmur, Fındıkkıran, Three Cat, öncelikli tercihlerim. Little Sun ve Lady Biscuit geniş oynayanlara.

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