1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Oğlum Özgür, Drone Spy, Frostmourne, Medzamor ve Ömer In My Love öne çıkan taylar. Santorini Girl ve Cihat Ağa daha sonra.

2.AYAK: Tayların uzun mesafeli yarışını formunu üst düzeye taşıyan Have A Nice Trip'in kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Dişilerin yamaklara ait 5 şartlı yarışında Miss Dadaş, Komshu, Last Princess ve Important arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: Arap taylarının yarışında Harun Baba, Alesta ve Haskaraca kapışmasını izleyeceğiz. Yetim Ali hata kollayacak.

5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikapında Taçsız Kral ve Mazlumzülfikar ayrımsız yazılmalı.

6.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Kuru Soğan, Sonyaprak, King Man Go, Fresh Money, Köyceğiz Güzeli ve Darkin öne çıkan taylar.

