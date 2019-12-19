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Anasayfa > Yazarlar > Have A Nice Trip
Have A Nice Trip ERGUN ONARIR Have A Nice Trip ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 19.12.2019, 00:00
1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Oğlum Özgür, Drone Spy, Frostmourne, Medzamor ve Ömer In My Love öne çıkan taylar. Santorini Girl ve Cihat Ağa daha sonra.
2.AYAK: Tayların uzun mesafeli yarışını formunu üst düzeye taşıyan Have A Nice Trip'in kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Dişilerin yamaklara ait 5 şartlı yarışında Miss Dadaş, Komshu, Last Princess ve Important arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının yarışında Harun Baba, Alesta ve Haskaraca kapışmasını izleyeceğiz. Yetim Ali hata kollayacak.
5.AYAK: 4 yaşlı Arapların 15 handikapında Taçsız Kral ve Mazlumzülfikar ayrımsız yazılmalı.
6.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Kuru Soğan, Sonyaprak, King Man Go, Fresh Money, Köyceğiz Güzeli ve Darkin öne çıkan taylar.
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