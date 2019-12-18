1.AYAK: 2 yaşlıların 4 şartlı yarışında Queen Of Fire, Tia Dalma ve Lady Of Parthenia öne çıkan taylar.
Cascada ve Alçinim geniş oynayanlarca düşünülmeli.
2.AYAK: Uzun mesafeli 5 şartlı yarışta Atiba, Mühendis, Salazar, Fahrinheit ve Tipitip birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Kısrakların 15 handikap kapışmasında Hanım Hanım, Güzel Çocuk, Özdoğa ve Ateşhattı arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arap taylarının 3 şartlı yarışında Paypatron favorim. İyi durumlarıyla Tatavla ve Çiftetelli de kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: 5 şartlı yarışta Cankurtbey, Benyoğum, Özpar ve Şahin Tepesi öncelikli isimler.
6.AYAK: Kapanış koşusunu formunu yükselten Aly Wins'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum. İyi şanslar.