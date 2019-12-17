1.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarı şında Karma Felsefesi, Jessamine, Muxor Girl ve Belenus arasında birincilik paylaşılır.
2.AYAK: Arapların yamaklara ait 3 şartlı yarışında Çolpanlı, Karakuş, Harras, Attlıkan ve Mutluluk Gözyaşı öncelikli isimler.
Belalı Gelin ve Özgenağa yeri olanlara.
3.AYAK: Gülfem, Kırkdokuz, Kısmet Kız ve Şekersultan arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Maiden yarışta Kanekonun Oğlu, Alperenhan ve Fast Fantastic öne çıkan taylar. Batmacıhan geniş oynayanlara.
5.AYAK: 2 yaşlı tayların 15 handikap yarışında Kara Duman, Luna Lovegood ve Kerem Eyle kuponlarda yer almalı. Berdar ve Bogota sürpriz için tetikte bekliyorlar.
6.AYAK: Kapanıştaki tayların 5 şartlı yarışını formunu yükselten O Bir Reis'in kazanmasını bekliyorum.