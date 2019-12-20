1.AYAK: Dişilerin 15 handikap kapışmasında She Is My Baby, Firdes Tay, Asdoper, Bosnalı Kız, Bamboleo ve Sin birinciliğe daha yakın taylar.
2.AYAK: Maiden satış koşusunda Khan Of The Sea, Misky Baby ve Abana Beyi öne çıkan taylar. Sini Köşk ve Kelibiks geniş oynayanlara.
3.AYAK: Kısrakların 14 handikap yarışında Rosemary, Sebahat, Last Blood, Ananiya ve Kırmızı Elmas arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: Arapların kısa vade yarışında Torosdağı, Özerdinç. Romeo ve Saraybosna kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 21 handikap yarışını Bennato'nun kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanışta Runner Sun ve sorunları çözümlenen Keskin Nişancı birlikte düşünülmeli.