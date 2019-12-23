1.AYAK: İngilizlerin 14 handikap yarışında Capo Comandante, Anita Blake, Atakan Abi, Lion Flag ve Liya öne çıkan isimler. Alexandrapoli ve Frankestein yeri olanlara.

2.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye çıkaran Çağıran güvenerek tek yazılabilir.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Dağnergisi, Kupacı, Güvenelirsultan ve İlk Işık öne çıkan taylar. Alfaroy ve Buğday Tanesi geniş oynayanlara.

4.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışında Strata, Batumi ve Yakup Baba çekişmesine Sabuncu Han da katılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Güzel Tutku, Nevriye Hanım, Özmahide ve Özeser Kızım birincilik adaylarım. Dondurmacı sürpriz.

6.AYAK: Kapanıştaki 4 şartlı yarışta Kutluşahım, Gülenyüz ve Shehzade arasında düğüm çözülür.