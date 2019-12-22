1.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışında Cosmos, Asla Pesetme, Aruztay, Alsinem. Selinika ve Kızım raziye öncelikli isimler. Sarı Handan daha sonra.
2.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Serdengeçer, Cesurayak, Daimon, Asilbaki, Makedon ve Maniyla çekişmesine Sultanbatur da katılabilir.
3.AYAK: Maiden yarışta Çağkar, Çakır Hasan, Hovarda, Güçlükaya ve Şerifağa birinciliğe yakın taylar.
4.AYAK: "Kubilay" koşusunda El Nino ve Dombra ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Jak Vjetar, Turkish Ransom ve Fresh Yourself öne çıkıyor. Giallo Ragazza da ihmale gelmez.
6.AYAK: Kapanıştaki sürat yarışını formunu geliştiren Canyoldaş'ın kolay kazanmasını bekliyorum.