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Canyoldaş şanslı ERGUN ONARIR Canyoldaş şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.12.2019, 00:00
1.AYAK: Dişi Arap taylarının yarışında Cosmos, Asla Pesetme, Aruztay, Alsinem. Selinika ve Kızım raziye öncelikli isimler. Sarı Handan daha sonra.
2.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Serdengeçer, Cesurayak, Daimon, Asilbaki, Makedon ve Maniyla çekişmesine Sultanbatur da katılabilir.
3.AYAK: Maiden yarışta Çağkar, Çakır Hasan, Hovarda, Güçlükaya ve Şerifağa birinciliğe yakın taylar.
4.AYAK: "Kubilay" koşusunda El Nino ve Dombra ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişi tayların 15 handikap kapışmasında Jak Vjetar, Turkish Ransom ve Fresh Yourself öne çıkıyor. Giallo Ragazza da ihmale gelmez.
6.AYAK: Kapanıştaki sürat yarışını formunu geliştiren Canyoldaş'ın kolay kazanmasını bekliyorum.
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