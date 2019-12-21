1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Volta, Scifo, Carrot, Doğa Kanunu ve Honey Ryder arasında kazanan belirlenir.
2.AYAK: Maiden satış koşusunda Awareness, Jimmy Jib ve Çılgın Güzel birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların orta mesafe 17 handikap yarışında Ulubatur, Caize, Madalyon ve Karagül Beyi öncelikli isimler.
Alemin Kralı sürprizde.
4.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Yüksek Uçuş'un kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Babaismail, Kamus, Candarbeyi ve Tumbul Çiçeği arasında birincilik düğümü çözülür.
6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışında Deniz Mavisi, Oko Moye ve Laterna Magica daha şanslı isimler.
İyi şanslar.