1.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 17 handikap kapışmasında Volta, Scifo, Carrot, Doğa Kanunu ve Honey Ryder arasında kazanan belirlenir.

2.AYAK: Maiden satış koşusunda Awareness, Jimmy Jib ve Çılgın Güzel birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların orta mesafe 17 handikap yarışında Ulubatur, Caize, Madalyon ve Karagül Beyi öncelikli isimler.

Alemin Kralı sürprizde.

4.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışını formunu geliştiren Yüksek Uçuş'un kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Arap taylarının kısa vade yarışında Babaismail, Kamus, Candarbeyi ve Tumbul Çiçeği arasında birincilik düğümü çözülür.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanıştaki 5 şartlı yarışında Deniz Mavisi, Oko Moye ve Laterna Magica daha şanslı isimler.

İyi şanslar.

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