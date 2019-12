1.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek 16 handikap kapışmasında Mctamer, Kings Day, Güçlü Kız ve You Never Know arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Mystical Victory, Cahide Sultan ve Burning Rose birincilik adaylarım.

3.AYAK: Arapların uzun mesafe 17 handikap yarışında Vanlımaho, Egenin Aslanı, Ayduru, Arbedaş ve Beyaz Kule öncelikli isimler. Rengül ve Bombacan yeri olanlara.

4.AYAK: Gürsoyhan, Gold Foot, Star Force ve Ak Diamond arasında kazanan belirlenir.

5.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Sultanhan, Goncanur ve Kuğu Güzeli öne çıkan isimler. Last Blood sürprizde düşünülmeli.

6.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dream Soldier'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını tavsiye ediyorum.