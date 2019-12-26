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Anasayfa > Yazarlar > Dream Soldier
Dream Soldier ERGUN ONARIR Dream Soldier ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 26.12.2019, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin bir solukta bitiverecek 16 handikap kapışmasında Mctamer, Kings Day, Güçlü Kız ve You Never Know arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Mystical Victory, Cahide Sultan ve Burning Rose birincilik adaylarım.
3.AYAK: Arapların uzun mesafe 17 handikap yarışında Vanlımaho, Egenin Aslanı, Ayduru, Arbedaş ve Beyaz Kule öncelikli isimler. Rengül ve Bombacan yeri olanlara.
4.AYAK: Gürsoyhan, Gold Foot, Star Force ve Ak Diamond arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Sultanhan, Goncanur ve Kuğu Güzeli öne çıkan isimler. Last Blood sürprizde düşünülmeli.
6.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Dream Soldier'in kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını tavsiye ediyorum.

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