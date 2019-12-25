1.AYAK: Tayların 16 handikap çekişmesinde Hayal Tufanı, Szigetvar, Goldenpass, Trevi Fountain, Anatolian Pearl ve Maicon öncelikli isimler.

2.AYAK: Maiden yarışta Mengüalp, Mondialekaya, İnancalı, Kadeş ve Pattani birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların uzun mesafe 15 handikap yarışını formunu geliştiren Akdamar'ın kazanmasını bekliyorum.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Victory Is Ours favorim. Şeker Hanım iyi durumuyla yazılabilir.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Rodriguez, Defneciğim, Tutana ve Tonya kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Dişi Arap taylarının kapanış koşusunda Uzuncuk Çiçeği, Gökçe Hatun ve Subike öncelikle kuponlara yazılmalı.