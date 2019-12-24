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Anasayfa > Yazarlar > Bruce Wayne
Bruce Wayne ERGUN ONARIR Bruce Wayne ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arap taylarının maiden satış koşusunda Kafkas Doğan, Yılmazbeyi, Keştebata ve Celal Ağa öncelikli isimler.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Lady Tulpar, Unchain Melody ve Jamala öne çıkıyor. Write To Ellie ve Puzzle sürpriz.
3.AYAK: Arapların grup 3 yarışında Aşemez, Ateşbibi, Bildenhan, Yoldaşhan ve Artuklu arasında kazanan belirlenir.
4.AYAK: Kısrakların 4 şartlı yarışında Kırkdokuz ve Belalı Gelin ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Tayların 5 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Bruce Wayne'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 17 handikapta Duello, Karafırat, Anka, Naughty Boy, Karaderviş ve Mister Rain kapışması yaşanacak.

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