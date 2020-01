1.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Silent Attack, Rocky Boy, Ağrı Kasırgası, Waltz Goes On, Best Master ve Onur çekişmesine Ağa Gezici de katılabilir.

2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Torosdağı ve Alptuğhan ayrımsız kuponlarda yer almalı.

3.AYAK: Kısraklarda ilk şansı Beyaz Kule'ye veriyorum. Formunu yükselten Pişkin Kız da ihmale gelmez.

4.AYAK: Dişi İngilizlerin orta mesafe koşusunu kapatmak en doğrusu.

İpekkız, Calliente, Dont Hesitate öncelikli tercihlerim.

5.AYAK: İzmir pistini seven Baydöker formunu yükseltti. Bu yarışın da favorisi Baydöker tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı kalabalık tutalım. Şerif Ağa, Sungurlu, Hovarda, Son Fırtına, Çağkar ve Turboşah daha şanslı isimler.