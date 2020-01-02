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Anasayfa > Yazarlar > Baydöker şanslı
Baydöker şanslı ERGUN ONARIR Baydöker şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 02.01.2020, 00:00

1.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışında Silent Attack, Rocky Boy, Ağrı Kasırgası, Waltz Goes On, Best Master ve Onur çekişmesine Ağa Gezici de katılabilir.
2.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Torosdağı ve Alptuğhan ayrımsız kuponlarda yer almalı.
3.AYAK: Kısraklarda ilk şansı Beyaz Kule'ye veriyorum. Formunu yükselten Pişkin Kız da ihmale gelmez.
4.AYAK: Dişi İngilizlerin orta mesafe koşusunu kapatmak en doğrusu.
İpekkız, Calliente, Dont Hesitate öncelikli tercihlerim.
5.AYAK: İzmir pistini seven Baydöker formunu yükseltti. Bu yarışın da favorisi Baydöker tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı kalabalık tutalım. Şerif Ağa, Sungurlu, Hovarda, Son Fırtına, Çağkar ve Turboşah daha şanslı isimler.

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