1.AYAK: Maiden yarışta Korkusuzefe, Özalp, Yener ve Özdemir Ağa öne çıkan taylar. Mihribankaya, Kargo ve Beyyurdu geniş oynayanlara.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Dream Fairy, Run For The Sun, Körebe, Lady Of Kaneko, Stronger ve Anita Blake birincilik adaylarım.
3.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışında Dilimyandı ve Nikki Run birlikte düşünülmeli.
4.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı Princess Di'ye veriyorum.
Angel Horse ve Sevent Sense de iddialı isimler.
5.AYAK: Arap taylarının 15 handikap yarışını formda Bestekar'ın kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Taçsız Kral, Keleşhan, Gözü Açık, Serdengeçer ve My Cem arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.