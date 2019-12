1.AYAK: Maiden yarışta Korkusuzefe, Özalp, Yener ve Özdemir Ağa öne çıkan taylar. Mihribankaya, Kargo ve Beyyurdu geniş oynayanlara.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 16 handikap kapışmasında Dream Fairy, Run For The Sun, Körebe, Lady Of Kaneko, Stronger ve Anita Blake birincilik adaylarım.

3.AYAK: 2 yaşlı dişi tayların yarışında Dilimyandı ve Nikki Run birlikte düşünülmeli.

4.AYAK: Kısa vade yarışta ilk şansı Princess Di'ye veriyorum.

Angel Horse ve Sevent Sense de iddialı isimler.

5.AYAK: Arap taylarının 15 handikap yarışını formda Bestekar'ın kolay kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Arapların kapanış koşusunda Taçsız Kral, Keleşhan, Gözü Açık, Serdengeçer ve My Cem arasında kazanan belirlenir. İyi şanslar.