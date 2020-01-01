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Anasayfa > Yazarlar > Sagarmata şanslı
Sagarmata şanslı ERGUN ONARIR Sagarmata şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 01.01.2020, 00:00

1.AYAK: Yılın ilk günü ilk startlarını alacak tayların 1 şartlı yarışında Aslan Kadir, Ceteris Paribus, Adeo, Luna Piena, Circle Of Life ve Barbie Royal öncelikli isimler.
2.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Sagarmata'nın kolay kazanmasını bekliyorum.
3.AYAK: Arapların uzun mesafe 3 şartlı yarışında Şahcan, Aslansütü, Zazahasan, Azant ve Akdamar arasında düğüm çözülür.
4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Uludaz ve Kızıl Tüy birlikte düşünülmeli.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Enver, Final Battle ve Sailor Man öne çıkan taylar. Egyptus ve Black Or White yeri olanlara.
6.AYAK: Kapanışta Çeko Dayı, Babaros, Fahrenheit ve Dakota öncelikli isimler. Plovdiv,Lions Rose ve Wolu Creek geniş oynayanlara.

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