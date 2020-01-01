1.AYAK: Yılın ilk günü ilk startlarını alacak tayların 1 şartlı yarışında Aslan Kadir, Ceteris Paribus, Adeo, Luna Piena, Circle Of Life ve Barbie Royal öncelikli isimler.

2.AYAK: Kısrakların kısa vade yarışını formunu üst düzeye taşıyan Sagarmata'nın kolay kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Arapların uzun mesafe 3 şartlı yarışında Şahcan, Aslansütü, Zazahasan, Azant ve Akdamar arasında düğüm çözülür.

4.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Uludaz ve Kızıl Tüy birlikte düşünülmeli.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Enver, Final Battle ve Sailor Man öne çıkan taylar. Egyptus ve Black Or White yeri olanlara.

6.AYAK: Kapanışta Çeko Dayı, Babaros, Fahrenheit ve Dakota öncelikli isimler. Plovdiv,Lions Rose ve Wolu Creek geniş oynayanlara.