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Kara Dere şanslı ERGUN ONARIR Kara Dere şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.12.2019, 00:00

1.AYAK: Tayların kısa vade yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Hasfırtına, El Patron, Daykomio, Grand Zoff, Tek Dadaş ve Jak Vjetar öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Batumi, Miss Dadaş, Power By Fire, Gray Wolf ve Fındıkkıran çekişmesine Pettit Blue da katılabilir.
3.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Erendira ve Angeletta ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Piri Reis" koşusunda Secret Lover ve Kuzey Yağmuru öncelikli isimler. Baba Avcı bombayı patlatabilir.
5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Kara Dere'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: 2 yaşlılanıh maiden yarışında Black Panther, Wellborn, Neos ve By Akdemir birinciliğe daha yakın taylar.

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