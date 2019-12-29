1.AYAK: Tayların kısa vade yarışını kalabalık tutmakta yarar var. Hasfırtına, El Patron, Daykomio, Grand Zoff, Tek Dadaş ve Jak Vjetar öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Batumi, Miss Dadaş, Power By Fire, Gray Wolf ve Fındıkkıran çekişmesine Pettit Blue da katılabilir.

3.AYAK: Dişi İngilizlerin 5 şartlı yarışında Erendira ve Angeletta ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: 2 yaşlı tayların "Piri Reis" koşusunda Secret Lover ve Kuzey Yağmuru öncelikli isimler. Baba Avcı bombayı patlatabilir.

5.AYAK: Arap taylarının 5 şartlı yarışını formunu geliştiren Kara Dere'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: 2 yaşlılanıh maiden yarışında Black Panther, Wellborn, Neos ve By Akdemir birinciliğe daha yakın taylar.