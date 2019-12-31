1.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Komet, Mavi Ateş ve Atom Saçan arasında düğüm çözülür.

2.AYAK: 15 handikap kapışmasında Çolpanlı, Özgenağa, Çakırali, Yurdakul, Altınonur ve Kılavuzağası birincilik adaylarım.

3.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Yıldızhan, Imbarco, Kısas Beyi ve Fara Fern kapışması yaşanacak.

4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Star Scream'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Alaska ve Babaoktay birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda O Bir Reis, Derdiyok, Tsarigrad, Taşeron ve Tuana Hanım öncelikli isimler. Taşıyıcı yeri olanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.