  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Star Scream
Star Scream ERGUN ONARIR Star Scream ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 31.12.2019, 00:00

1.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Komet, Mavi Ateş ve Atom Saçan arasında düğüm çözülür.
2.AYAK: 15 handikap kapışmasında Çolpanlı, Özgenağa, Çakırali, Yurdakul, Altınonur ve Kılavuzağası birincilik adaylarım.
3.AYAK: Tayların 15 handikap yarışında Yıldızhan, Imbarco, Kısas Beyi ve Fara Fern kapışması yaşanacak.
4.AYAK: İngilizlerin 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Star Scream'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Alaska ve Babaoktay birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Arap taylarının kapanış koşusunda O Bir Reis, Derdiyok, Tsarigrad, Taşeron ve Tuana Hanım öncelikli isimler. Taşıyıcı yeri olanlarca düşünülmeli. İyi şanslar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN