1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Korkmazefe, Güneşi Gördüm, Karagül Beyi ve Güldürgüldür birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta Mengüalp, Ulubilge, Pattani, Doğanalp ve İsyancan öncelikli isimler. Bawikal Nevzo yeri olanlara.

3.AYAK: Kupalı yarışta ilk şansı Corcovado'ya veriyorum. Victory Is Ours ve Ganando Solo sert rakipler. Invincible Baby sürprizde düşünülmeli.

4.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Tivoli'nin kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Rodriguez ve Yaman Oğlum öncelikle yazılmalı Güvenemeyenler bu ayağa at yazabilirler.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Bu Da Bator, Mind Of Blue, Di Forçe, Hayal Tufanı, Canoğlum ve De Femme öncelikli tercihlerim.

