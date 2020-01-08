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Anasayfa > Yazarlar > Tivoli çok şanslı
Tivoli çok şanslı ERGUN ONARIR Tivoli çok şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08.01.2020, 00:00
1.AYAK: Arapların 15 handikap yarışında Korkmazefe, Güneşi Gördüm, Karagül Beyi ve Güldürgüldür birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta Mengüalp, Ulubilge, Pattani, Doğanalp ve İsyancan öncelikli isimler. Bawikal Nevzo yeri olanlara.
3.AYAK: Kupalı yarışta ilk şansı Corcovado'ya veriyorum. Victory Is Ours ve Ganando Solo sert rakipler. Invincible Baby sürprizde düşünülmeli.
4.AYAK: Tayların 3 şartlı yarışını formunu geliştiren Tivoli'nin kazanmasını bekliyorum.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Rodriguez ve Yaman Oğlum öncelikle yazılmalı Güvenemeyenler bu ayağa at yazabilirler.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Bu Da Bator, Mind Of Blue, Di Forçe, Hayal Tufanı, Canoğlum ve De Femme öncelikli tercihlerim.
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