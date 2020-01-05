  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Anasayfa > Yazarlar > Look Star şanslı
Look Star şanslı ERGUN ONARIR Look Star şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 05.01.2020, 00:00

1.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Ak Diamond, Bavo Brao, Doyoun Hearted, Ova Kartamlı ve Buzzer Beater öncelikli isimler. Aksakallı ve Paramparça geniş oynayanlara.
2.AYAK: Maiden yarışta Foo6l Hardy, Dembe, Medzamor ve By Akdemir birinciliğe daha yakın taylar. Ağa Ferhat daha sonra.
3.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını istim üstündeki Look Star'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: "Özgün" koşusunda ilk şansı Bildenhan'a veriyorum. İyi durumlarıyla Romeo ve Aslanturbo da kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında My Sultan, Özerdinç ve Bombacan çekişmesi yaşanacak.
6.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Ovakaya, Yiğitömer, Çiftetelli ve Yücesoylu arasında düğüm çözülür.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
BİZE ULAŞIN