Look Star şanslı

1.AYAK: İngilizlerin 5 şartlı yarışında Ak Diamond, Bavo Brao, Doyoun Hearted, Ova Kartamlı ve Buzzer Beater öncelikli isimler. Aksakallı ve Paramparça geniş oynayanlara.

2.AYAK: Maiden yarışta Foo6l Hardy, Dembe, Medzamor ve By Akdemir birinciliğe daha yakın taylar. Ağa Ferhat daha sonra.

3.AYAK: Tayların 4 şartlı yarışını istim üstündeki Look Star'ın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.

4.AYAK: "Özgün" koşusunda ilk şansı Bildenhan'a veriyorum. İyi durumlarıyla Romeo ve Aslanturbo da kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında My Sultan, Özerdinç ve Bombacan çekişmesi yaşanacak.

6.AYAK: Uzun mesafeli yarışta Ovakaya, Yiğitömer, Çiftetelli ve Yücesoylu arasında düğüm çözülür.