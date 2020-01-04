1.AYAK: Mavi Kılıç, Handsome Man, Gianguir ve Kaanege öne çıkan taylar. Dark Phoenix, Drone Spy ve Mister Policeman geniş oynayanlara.

2.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Firey Ates, Blanchard, Juno, Cerensel ve Honey Ryder öncelikli isimler. Cevhere ve Miss Perfect yeri olanlara.

3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Çirçuz ve Lady Of Partenia ayrımsız kuponlarda yer almalı.

4.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Öncüpınar, Günyeli ve Signora arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Paypatron'un kolay kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Alsancaklı, İztan, Kazdağı, Tulpar, Salvo ve Dalicim birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar