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Baypatron şanslı ERGUN ONARIR Baypatron şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 04.01.2020, 00:00

1.AYAK: Mavi Kılıç, Handsome Man, Gianguir ve Kaanege öne çıkan taylar. Dark Phoenix, Drone Spy ve Mister Policeman geniş oynayanlara.
2.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Firey Ates, Blanchard, Juno, Cerensel ve Honey Ryder öncelikli isimler. Cevhere ve Miss Perfect yeri olanlara.
3.AYAK: Dişi tayların 4 şartlı yarışında Çirçuz ve Lady Of Partenia ayrımsız kuponlarda yer almalı.
4.AYAK: Kısrakların uzun mesafe yarışında Öncüpınar, Günyeli ve Signora arasında düğüm çözülür.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Paypatron'un kolay kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanıştaki 3 şartlı yarışta Alsancaklı, İztan, Kazdağı, Tulpar, Salvo ve Dalicim birinciliğe daha yakın isimler. İyi şanslar

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