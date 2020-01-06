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Anasayfa > Yazarlar > Mihribankaya
Mihribankaya ERGUN ONARIR Mihribankaya ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 06.01.2020, 00:00
1.AYAK: Altılı ganyan zor bir koşu ile başlıyor. İmkanı olanın kapatmasını önereceğim bu ayakta Wind Power, Baby Azra, Three Cat, Stronger, Divine Beauty öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Maiden yarışta Güçlükaya, Özdemir Ağa ve Ündeğer birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Kısrakların 2 şartlı yarışında Gupse, Olgun Kız, Bukefalos, Erbaras ve Cosmos çekişmesine Alfaroy da katılabilir.
4.AYAK: 13 handikap yarışında Petrocelli ve Güzelkızım ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Arapların yamaklara ait yarışında Torosdağı öne çıkıyor.
Akağaç, Şimşekkral ve Rengül de iddialı isimler.
6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışı formunu geliştiren Mihribankaya'nın kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
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