1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışını idman pistindeki görüntüsüyle Wiseman kazanabilir.

Risk almayı sevenler tek yazsın!

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 14 handikap kapışmasında Solar Energy, Iron Heel, King Dadaş, Lionefe ve Puro birinciliğe daha yakın isimler.

3.AYAK: Arapların satış 2 koşusunda Dünür, Sevmurat, Kızıl Tuğ ve Anadolukan öncelikli isimler.

4.AYAK: "Adana" isimli grup 3 koşusunda Ateşbibi, Aşemez ve Artuklu kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Fırat Ateşi ve Daintree öne çıkan taylar. Forever Alone yeri olanlara.

6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Silvertay, Öktem, Aslanseda, Günpınar, Arabian Prince ve Gümüşyol arasında düğüm çözülür.

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