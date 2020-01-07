1.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışını idman pistindeki görüntüsüyle Wiseman kazanabilir.
Risk almayı sevenler tek yazsın!
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 14 handikap kapışmasında Solar Energy, Iron Heel, King Dadaş, Lionefe ve Puro birinciliğe daha yakın isimler.
3.AYAK: Arapların satış 2 koşusunda Dünür, Sevmurat, Kızıl Tuğ ve Anadolukan öncelikli isimler.
4.AYAK: "Adana" isimli grup 3 koşusunda Ateşbibi, Aşemez ve Artuklu kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Fırat Ateşi ve Daintree öne çıkan taylar. Forever Alone yeri olanlara.
6.AYAK: Uzun mesafeli kapanış koşusunda Silvertay, Öktem, Aslanseda, Günpınar, Arabian Prince ve Gümüşyol arasında düğüm çözülür.