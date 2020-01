1.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasını kapatan kurtulur. Kara Dere, Demirbars, Cömertoğlu, Demir Pençe, Şifne Efesi ve Sungurlu öncelikli tercihlerim.

2.AYAK: Uzun mesafeli 17 handikapta Egenin Aslanı, eküri destekli Manilya, Şarlo, Saraybosna ve Vanlımaho arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Hard Flood, Mr Nobody ve Mestan Efe öncelikli isimler.

Wonderkid yeri olanlara.

4.AYAK: Grup 3 "Babasaad" koşusunda Çaltepe ve Oğuzboylu ayrımsız kuponlarda yer almalı.

5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Sonyaprak, Take My Heart, Misky Baby ve Cahide Sultan birinciliğe daha yakın taylar.

6.AYAK: Orta mesafe kapanış koşusunu formunu geliştiren Akarca Khan'ın kazanmasını bekliyorum.

