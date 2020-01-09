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Anasayfa > Yazarlar > Akarca Khan
Akarca Khan ERGUN ONARIR Akarca Khan ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 09.01.2020, 00:00
1.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasını kapatan kurtulur. Kara Dere, Demirbars, Cömertoğlu, Demir Pençe, Şifne Efesi ve Sungurlu öncelikli tercihlerim.
2.AYAK: Uzun mesafeli 17 handikapta Egenin Aslanı, eküri destekli Manilya, Şarlo, Saraybosna ve Vanlımaho arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Tayların 14 handikap yarışında Hard Flood, Mr Nobody ve Mestan Efe öncelikli isimler.
Wonderkid yeri olanlara.
4.AYAK: Grup 3 "Babasaad" koşusunda Çaltepe ve Oğuzboylu ayrımsız kuponlarda yer almalı.
5.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Sonyaprak, Take My Heart, Misky Baby ve Cahide Sultan birinciliğe daha yakın taylar.
6.AYAK: Orta mesafe kapanış koşusunu formunu geliştiren Akarca Khan'ın kazanmasını bekliyorum.
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