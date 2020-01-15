1.AYAK: Uzun mesafeli 3 şartlı yarışta Tatavla, Holigan, Çiftetelli ve Babürbey öncelikli isimler. Koca Yüret yeri olanlarca düşünülmeli.

2.AYAK: Dişilerin maiden yarışını formunu geliştiren Defneciğim'in kazanmasını bekliyorum.

3:AYAK: Kupalı yarışta Firey Ates, Red Tornado, Oğlum Murat, Şpildat ve Yılmazhan çekişmesine Andiamo da katılabilir.

4.AYAK: Mukavemet yarışında Salvo, Şahcan ve Lizardon arasında düğüm çözülür.

5.AYAK: Tayların kapışmasında Zlatibor, Koşal ve Judy Fast öne çıkıyor. Perfect Balance ve Gumball geniş oynayanlara.

6.AYAK: Kapanıştaki bölünen maiden yarışta İsyancan, Güzel Tutku, Arte ve Luna Dancer birincilik adaylarım. Ekürilerin temsilcisi Mondialekaya sürprizde. Bol şans.





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