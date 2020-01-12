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Anasayfa > Yazarlar > Waltz Goes On
Waltz Goes On ERGUN ONARIR Waltz Goes On ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 12.01.2020, 00:00
1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Frenkli Ateşi, Tumbulağam ve Yücedağ öncelikli isimler.
Biçeroğlu ve Koca Muğlalı yeri olanlara.
2.AYAK: "Satış 1" koşusunda Güçlükaya, Ateşadası, Benim ve Cosmos çekişmesine Aliyar da katılabilir.
3.AYAK: "Gü zel İzmir" koşusunda Grayocean, Seventh Sense ve Blackball ayrımsız yazılmalı. My Royal Sun sürpriz.
4.AYAK: 1 şartlı Bosporus koşusunda Angelito, Field Star, Ağa Mehmet, Storm Breaker ve Kızılayaz birinciliğe daha yakın taylar.
5.AYAK: Tayların uzun mesafeli 13 handikap yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Gray Wolf, Million Dolar Man ve Kanbedri öne çıkıyor. Urla Zamanı da yazılır. İyi şanslar.
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