1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Frenkli Ateşi, Tumbulağam ve Yücedağ öncelikli isimler.

Biçeroğlu ve Koca Muğlalı yeri olanlara.

2.AYAK: "Satış 1" koşusunda Güçlükaya, Ateşadası, Benim ve Cosmos çekişmesine Aliyar da katılabilir.

3.AYAK: "Gü zel İzmir" koşusunda Grayocean, Seventh Sense ve Blackball ayrımsız yazılmalı. My Royal Sun sürpriz.

4.AYAK: 1 şartlı Bosporus koşusunda Angelito, Field Star, Ağa Mehmet, Storm Breaker ve Kızılayaz birinciliğe daha yakın taylar.

5.AYAK: Tayların uzun mesafeli 13 handikap yarışını formunu geliştiren Waltz Goes On'un kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Gray Wolf, Million Dolar Man ve Kanbedri öne çıkıyor. Urla Zamanı da yazılır. İyi şanslar.

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