1.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli yarışını kalabalık tutalım.
Allora, Horongüzeli, Eloin, Kraliçe Havva, Jessamine ve Kedim birincilik adaylarım.
2.AYAK: Maiden yarışta Baba Çağlar, Alperenhan ve Rising Sory birinciliğe daha yakın taylar.
3.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Zübeyir, Pirsus, Yurdakul ve Yükselim öncelikli isimler. Montego yeri olanlara.
4.AYAK: "Ersoylu" koşusunda Bay Emir ve Bildenhan kapışması kazananı belirler.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Grande Aquila öne çıkıyor. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.
6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 2" koşusunda Sukaya, Ramadan, Çakar Şah, Güzel Asiya ve Sabırbey arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.