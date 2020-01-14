1.AYAK: Dişi İngilizlerin uzun mesafeli yarışını kalabalık tutalım.

Allora, Horongüzeli, Eloin, Kraliçe Havva, Jessamine ve Kedim birincilik adaylarım.

2.AYAK: Maiden yarışta Baba Çağlar, Alperenhan ve Rising Sory birinciliğe daha yakın taylar.

3.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Zübeyir, Pirsus, Yurdakul ve Yükselim öncelikli isimler. Montego yeri olanlara.

4.AYAK: "Ersoylu" koşusunda Bay Emir ve Bildenhan kapışması kazananı belirler.

5.AYAK: Bölünen maiden yarışta formunu geliştiren Grande Aquila öne çıkıyor. Risk almayı sevenlerce tek yazılabilir.

6.AYAK: Kapanıştaki "Satış 2" koşusunda Sukaya, Ramadan, Çakar Şah, Güzel Asiya ve Sabırbey arasında düğüm çözülür. İyi şanslar.

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