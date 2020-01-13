1.AYAK: Kısrakların 15 handikap kapışmasında Hanım Sultan, Gündoğarken, Kainatım ve Su Melek öncelikli isimler. Lolan Güzeli, Hanım Hanım ve Allıyarim geniş oynayanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 14 handikap yarışını formunu geliştiren Strongest Warrior'un kazanmasını bekliyorum.

3.AYAK: Tayların yarışında Fair Max ve Göğebakan başta bu ayağın kapatılmasını öneriyorum.

4.AYAK: 4 yaşlı Arapların 14 handikap yarışında Gubaz, Kubalı ve Ortaylı birinciliğe daha yakın isimler.

5.AYAK: Dişi İngilizlerin 4 şartlı yarışında Kızım Azra, Komshu ve Danielas Daughter öne çıkıyor. Sa fir kız yeri olanlarca işaretlenmeli.

6.AYAK: Kapanıştaki 17 handikapta Hızlı Asiye, Akalp, Maruf Tay ve Vaseem birinciliğe yakın isimler.

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