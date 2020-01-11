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Anasayfa > Yazarlar > Hazar Denizi
Hazar Denizi ERGUN ONARIR Hazar Denizi ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 11.01.2020, 00:00
1.AYAK: Arapların 5 şartlı yarışında Hilaleda, Cankurtbey, Alemin Kralı, Şenhan ve Sinanlı birinciliğe daha yakın isimler.
2.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Ilsa In Versailles, Zing, Arağona ve Elika öne çıkan taylar.
Dos Gardenias ve Neslican Hatun yeri olanlarca düşünülmeli.
3.AYAK: 14 handikap yarışını formunu geliştiren Hazar Denizi'nin kazanmasını bekliyor ve tek yazılmasını öneriyorum.
4.AYAK: "Ali Akşit" koşusunda Afacan, Gümüşkesen ve Budakhan arasında kazanan belirlenir.
5.AYAK: Bölünen maiden yarışta Bianca Capello, Lady Kara ve Fire Your Heart öncelikle yazılmalı.
Vicky Baron ve Quattro Girl geniş oynayanlara.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Engel Yok, Urla Karası, Fahrenheit ve Longstar çekişmesine Makaracı Çocuk da katılabilir. İyi şanslar.
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