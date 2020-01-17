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Anasayfa > Yazarlar > Şifne Efesi şanslı
Şifne Efesi şanslı ERGUN ONARIR Şifne Efesi şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 17.01.2020, 00:00
1.AYAK: İngilizlerin "satış 1" koşusunda Little Sun, Urla Zamanı, Spring Break ve Hazelnut öncelikli isimler. Kanman Star yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Kırcaali, Galyalılar, Power By Fire ve Jubt Run arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Gerence, Urla Kızı ve Asilkardeş öne çıkıyor. Dondurmacı ve Gerekçeli yeri olanlarca düşünülmeli.
4.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Unkrown Love, Bosnalı Kız ve She Is My Baby kapışşması kazananı belirler.
5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Şifne Efesi'nin kazanmasını bekliyorum.
6.AYAK: Kapanış koşusunda Hanım Sultan, Rüzgarberk, Abher, Tuğalp ve Günışığı çekişmesine Abher de katılabilir.
İyi şanslar.
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