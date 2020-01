1.AYAK: İngilizlerin "satış 1" koşusunda Little Sun, Urla Zamanı, Spring Break ve Hazelnut öncelikli isimler. Kanman Star yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 17 handikap yarışında Kırcaali, Galyalılar, Power By Fire ve Jubt Run arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Dişilerin maiden yarışında Gerence, Urla Kızı ve Asilkardeş öne çıkıyor. Dondurmacı ve Gerekçeli yeri olanlarca düşünülmeli.

4.AYAK: Dişi tayların kısa vade yarışında Unkrown Love, Bosnalı Kız ve She Is My Baby kapışşması kazananı belirler.

5.AYAK: Arapların 4 şartlı yarışını formunu üst düzeye taşıyan Şifne Efesi'nin kazanmasını bekliyorum.

6.AYAK: Kapanış koşusunda Hanım Sultan, Rüzgarberk, Abher, Tuğalp ve Günışığı çekişmesine Abher de katılabilir.

İyi şanslar.

