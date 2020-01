1.AYAK: Arapların 14 handikap kapışmasında Kuğu Güzeli, Ateşhattı, Kolaçan, Rosemary, Ananiya ve Last Blood birinciliğe daha yakın isimler. Benli Sultan sürprizde.

2.AYAK: İngilizlerin "satış 2" koşusunda Onur, Celaliye, Hüsni ve Rock And Roll çekişmesine Çise de katılabilir.

3.AYAK: Maiden yarışta Şerif Ağa, Son Fırtına ve Hovarda öncelikli isimler. Göktuğ yeri olanlara.

4.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli "Sultan" koşusunu formunu geliştiren Dombra'nın kazanmasını bekliyorum.

5.AYAK: Orta mesafe 4 şartlı yarışta Alptuğhan ve Torosdağı ayrımsız kuponlarda yer almalı.

6.AYAK: Dişi İngilizlerin kapanış koşusunda Arbitrator, Cool Image, Lady Biscuit, Anita Blake ve Three Cat arasında düğüm çözülür.

