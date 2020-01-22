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Anasayfa > Yazarlar > Jedi kazanabilir
Jedi kazanabilir ERGUN ONARIR Jedi kazanabilir ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 22.01.2020, 00:00

1.AYAK: Kısrakların kapışmasında Aloysha, Güzelçocuk, It May Rain, Gündoğarken, Bağlam ve Sonmuhterem öncelikli isimler. Pexuss ve Ateşhattı yeri olanlara.
2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Jedi'nin kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!
3.AYAK: Maiden satış koşusunda Enver, Lady Perfect ve Jimmy Jis öne çıkan taylar. Kaanege, Saraylıkız ve Filandoz'u geniş oynayanlara.
4.AYAK: 4 şartlı yarışta Kingdom Of Fire, Barth Boy, Es Es Balcı ve Egyptus birinciliğe yakın taylar.
5.AYAK: 4 yaşlı Araplarda Kamus, Romanolur, Sagarmata, Cevherizade ve Sülünbike arasında düğüm çözülür.
6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe koşusunda Çeko Dayı ve Urla Karası ayrımsız kuponlarda yer almalı.

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