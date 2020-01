1.AYAK: Kısrakların kapışmasında Aloysha, Güzelçocuk, It May Rain, Gündoğarken, Bağlam ve Sonmuhterem öncelikli isimler. Pexuss ve Ateşhattı yeri olanlara.

2.AYAK: İngilizlerin 16 handikap yarışını formunu üst düzeye taşıyan Jedi'nin kazanmasını bekliyorum. Riski sevenler tek yazsın!

3.AYAK: Maiden satış koşusunda Enver, Lady Perfect ve Jimmy Jis öne çıkan taylar. Kaanege, Saraylıkız ve Filandoz'u geniş oynayanlara.

4.AYAK: 4 şartlı yarışta Kingdom Of Fire, Barth Boy, Es Es Balcı ve Egyptus birinciliğe yakın taylar.

5.AYAK: 4 yaşlı Araplarda Kamus, Romanolur, Sagarmata, Cevherizade ve Sülünbike arasında düğüm çözülür.

6.AYAK: İngilizlerin uzun mesafe koşusunda Çeko Dayı ve Urla Karası ayrımsız kuponlarda yer almalı.