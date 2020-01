Miss Me şanslı

1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Bumble Man, Spirit Of The Sky, Sultanım, Filibya ve Pinky çekişmesine Ya Hochy de katılabilir.

2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Pancmahal, Özdemir Bey, Özdemir. Iron Heel, Red Winner ve Solar Energy arasında düğüm çözülür.

3.AYAK: Kısa vade yarışta Mega Star, Yağmur Gözlü, Eymenege ve O Bir Reis çekişmesi düğümü çözer.

4.AYAK: "Satış 2" koşusunda Stari Grad, My Leah ve Serap Girl öne çıkan taylar.

5.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Özbatu ve Yoldaşhan ayrımsız yazılmalı. Mahzunkral ve Hüradam yeri olanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu yükselten Miss Me'nin kazanmasını bekliyorum.