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Anasayfa > Yazarlar > Miss Me şanslı
Miss Me şanslı ERGUN ONARIR Miss Me şanslı ergun.onarır@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 21.01.2020, 00:00

1.AYAK: Dişi tayların maiden yarışında Bumble Man, Spirit Of The Sky, Sultanım, Filibya ve Pinky çekişmesine Ya Hochy de katılabilir.
2.AYAK: İngilizlerin uzun mesafeli 15 handikap yarışında Pancmahal, Özdemir Bey, Özdemir. Iron Heel, Red Winner ve Solar Energy arasında düğüm çözülür.
3.AYAK: Kısa vade yarışta Mega Star, Yağmur Gözlü, Eymenege ve O Bir Reis çekişmesi düğümü çözer.
4.AYAK: "Satış 2" koşusunda Stari Grad, My Leah ve Serap Girl öne çıkan taylar.
5.AYAK: Arapların 3 şartlı yarışında Özbatu ve Yoldaşhan ayrımsız yazılmalı. Mahzunkral ve Hüradam yeri olanlarca düşünülmeli.
6.AYAK: Kapanıştaki maiden yarışı formunu yükselten Miss Me'nin kazanmasını bekliyorum.

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